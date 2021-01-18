Как сообщает источник, Шамиль Газизов полетел с "Уфой" на сбор команды в Турцию. При этом у него нет официальной должности в уфимском клубе.
Шамиль Газизов занимал пост генерального директора "Уфы" с 2012 по 2020 год. Летом прошлого года он перешел на аналогичную должность в "Спартак". Но уже в декабре Газизов был уволен из московской команды.
"Уфа" проводит тренировочные сборы в Турции. Первый сбор пройдет с 17 по 29 января в Белеке, второй - со 2 по 13 февраля там же.
Уфимский клуб по итогам первой части чемпионата занимает 15-е место, набрав в 19-ти матчах 13 очков.
Первый матч после зимней паузы "Уфа" дома сыграет в 1/8 финала Кубка России против "Урала". Игра пройдет 20-21 февраля.
Источник: Sport24
Источник: Газизов отправился на сборы с "Уфой"
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов полетел на сборы с "Уфой" в Турцию.
Фото: "Спартак"
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