Итальянский журналист: сокращать РПЛ точно не надо, а то еще "Спартак" вылетит в ФНЛ

Итальянский журналист Микаэль Брага, специализирующийся на российском футболе, прокомментировал информацию, согласно которой РПЛ могут сократить до 12 команд.

Фото: ФК "Спартак"
"Первым шагом на пути к убийству российского футбола был лимит на легионеров, а теперь собираются сделать следующий шаг. Я не понимаю, как можно одно за другим готовить решения, которые вредны объективно, а не потому, что я так думаю.

Лучше бы сделали 18 команд в Российской Премьер-лиге. Может, сейчас не лучший момент для расширения, но сокращать чемпионат точно никогда не надо, а то еще "Спартак" вылетит в ФНЛ. Шутка шуткой, но в прошлом сезоне он был бы недалек от вылета по новой системе", - передает слова журналиста Euro-football.ru.

Напомним, что минувший сезон Российской Премьер-Лиги "Спартак" завершил на 7-й строчке турнирной таблицы, набрав за 30 матчей 39 очков. Отрыв красно-белых от "Сочи", занявшего 12-е место, составил 6 очков, а отставанием от петербургского "Зенита", ставшего чемпионом - 33 зачетных балла.

В нынешнем сезоне чемпионата России команда Доменико Тедеско после 19-и туров занимает 3-е место, имея в своем активе 35 очков.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак РПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(13)

Последние новости

Источник: "Ювентус" контактировал с "Дженоа" по поводу Шомуродова
Клубы РПЛ в 2020 году потратили на трансферы 124,6 млн долларов
Бывший капитан "Амкара": не собираюсь проходить никакую вакцинацию. В этот бред я не верю
Итальянский журналист: сокращать РПЛ точно не надо, а то еще "Спартак" вылетит в ФНЛ 9
Кэтэлин Карп покинул "Уфу" 2
Баляйкин может покинуть "Томь". Кержаков недоволен лишним весом игрока
Агент Мана прокомментировал информацию об интересе "Зенита" 1
Канчельскис: сокращение РПЛ до 12 команд? Правильная идея. Интерес зрителей к чемпионату повысится 3
Бывший игрок "Ростова" и "Краснодара" Сигурдссон перешел в львовский "Рух" (видео)
Сутормин: главный конкурент "Зенита" в РПЛ — это мы сами 7
"Спартак" проведет товарищеский матч с "Ригой" 7 февраля 10
Силкин: дело не в том, сколько команд будут играть в РПЛ. Развития футбола нет никакого
Фанаты "Фенербахче" атаковали "Зенит" в соцсетях за слова о переходе Озила 10
Евсеев: считаю оптимальным 18 команд в РПЛ 3
"Зенит" проявляет интерес к вингеру "Стяуа" Ману 4
Мостовой: как можно сокращать до 12 команд чемпионат страны, чье население 150 миллионов? 5
Степашин - о сокращении РПЛ: проще провести первенство Москвы и Ленинграда 10
Президент "Торпедо" Маслов: я за то, чтобы расширить РПЛ до 18-ти команд 2
Руководитель "Нижнего Новгорода" Измайлов - о 12-ти командах в РПЛ: это будет общество избранных
Алаев подтвердил, что будет участвовать в выборах президента ФНЛ
Орлов: не думаю, что iPhone и PlayStation у Вендела из золота, но это говорит о культуре и воспитании игрока 8
Дзаньоло заразился коронавирусом
Созин: для РПЛ 16 команд - это много 16
Уткин: сейчас происходит гибель ЦСКА 4
Прядкин - об изменении формата РПЛ: "12+12" - возможный, но далеко не единственный вариант 6
"Интер" сменит название и эмблему к 113-летию клуба 1
Семин: кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать "Зенит", "Спартак" и ЦСКА? 18
Колосков: непонятно, каким образом в ЦСКА мог появиться такой игрок, как Гайч 4
Источник: Газизов отправился на сборы с "Уфой" 7
Тарасов: с Кикнадзе пожали друг другу руки. Было одно недопонимание, приведшее к суду, но это часть футбола
Все новости
-