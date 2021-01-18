Итальянский журналист: сокращать РПЛ точно не надо, а то еще "Спартак" вылетит в ФНЛ

Итальянский журналист Микаэль Брага, специализирующийся на российском футболе, прокомментировал информацию, согласно которой РПЛ могут сократить до 12 команд.





Фото: ФК "Спартак"