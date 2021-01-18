"Первым шагом на пути к убийству российского футбола был лимит на легионеров, а теперь собираются сделать следующий шаг. Я не понимаю, как можно одно за другим готовить решения, которые вредны объективно, а не потому, что я так думаю.
Лучше бы сделали 18 команд в Российской Премьер-лиге. Может, сейчас не лучший момент для расширения, но сокращать чемпионат точно никогда не надо, а то еще "Спартак" вылетит в ФНЛ. Шутка шуткой, но в прошлом сезоне он был бы недалек от вылета по новой системе", - передает слова журналиста Euro-football.ru.
Напомним, что минувший сезон Российской Премьер-Лиги "Спартак" завершил на 7-й строчке турнирной таблицы, набрав за 30 матчей 39 очков. Отрыв красно-белых от "Сочи", занявшего 12-е место, составил 6 очков, а отставанием от петербургского "Зенита", ставшего чемпионом - 33 зачетных балла.
В нынешнем сезоне чемпионата России команда Доменико Тедеско после 19-и туров занимает 3-е место, имея в своем активе 35 очков.
Итальянский журналист: сокращать РПЛ точно не надо, а то еще "Спартак" вылетит в ФНЛ
Итальянский журналист Микаэль Брага, специализирующийся на российском футболе, прокомментировал информацию, согласно которой РПЛ могут сократить до 12 команд.
Фото: ФК "Спартак"
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