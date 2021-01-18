- Понятно, что таким образом хотят повысить уровень внутренней конкуренции в чемпионате, но повышать конкуренцию нужно усилением команд второй восьмерки РПЛ, а не ее сокращением. К тому же, таким образом снизится и ценность топ-матчей, если "Спартак" и "Зенит" будут играть между собой по 4 раза за сезон, - передает слова Калакуцкого Metaratings.
18 января появилась информация о возможных планах РФС по реформированию Российской премьер-лиги. В частности, рассматриваются варианты сокращения количества команд в РПЛ с 16 до 12 с разделением участником на группы или розыгрышем призовых мест с помощью плей-офф по итогам двухкругового турнира. "Крылья Советов" занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ с 55 очками после 26 матчей и ведут борьбу за возвращение в Премьер-лигу.
Гендиректор "Крыльев Советов": повышать конкуренцию нужно усилением второй восьмерки РПЛ, а не сокращением
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий высказал мнение о возможном сокращении количества команд в РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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