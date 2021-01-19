Капелло затруднился с ответом на вопрос о том, готов ли Кокорин выступать в итальянской Серии А. Вместе с тем бывший наставник сборной России вспомнил об Алексее Миранчуке, выступающем за "Аталанту". По его словам, Миранчук прибавляет в Италии с каждым матчем.
"Готов ли Александр к Серии А? Серия А — разная. Миранчук понимает требования, прибавляет с каждым матчем. Посмотрим, что будет здесь с Кокориным, если он перейдет в "Фиорентину". Нужно подождать", - заявил Капелло.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кокорин может перейти в "Фиорентину". Впоследствии в "Спартаке" заявили, что ведут переговоры с "фиалками" по трансферу игрока.
Источник: Спорт-Экспресс
Капелло: готов ли Кокорин к чемпионату Италии? Серия А - разная
Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о потенциальном переходе нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: "Спартак"
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