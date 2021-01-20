"Все будет понятно не ранее, чем через неделю", - заявил Газизов.
Напомним, что Газизов занимал пост генерального директора "Уфы" с 2012 по 2020 год. В июле 2020-го он был назначен генеральным директором "Спартака". В декабре Газизов покинул московский клуб.
Отметим, что по итогам 19 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Источник: Матч ТВ
Газизов рассказал, когда может вернуться в "Уфу"
Бывший гендиректор "Уфы" и "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, когда он может вернуться в уфимский клуб.
Фото: "Спартак"
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