Газизов рассказал, когда может вернуться в "Уфу"

Бывший гендиректор "Уфы" и "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, когда он может вернуться в уфимский клуб.
Фото: "Спартак"
"Все будет понятно не ранее, чем через неделю", - заявил Газизов.

Напомним, что Газизов занимал пост генерального директора "Уфы" с 2012 по 2020 год. В июле 2020-го он был назначен генеральным директором "Спартака". В декабре Газизов покинул московский клуб.

Отметим, что по итогам 19 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Газизов УФА
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