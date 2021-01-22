Влашич: в прошлом году на сборах мы много бегали по гольф-полям

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о том, как проходят тренировочные сборы московской команды.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
"В прошлом году мы много бегали по гольф-полям. Мне кажется, это не очень присуще футболу. Теперь, к счастью, такого нет. У нас стало больше работы с мячом, нам это нравится. Конечно, бег остался, мы получаем нагрузку, поскольку это неотъемлемая часть подготовки", - сказал Влашич.

Никола Влашич подписал контракт с ЦСКА в июле 2019 года. Сезон 2018/2019 он провел на правах аренды из "Эвертона".

В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал шесть результативных передач.

Всего в составе армейской команды у него 91 матч, 29 забитых мячей и 20 голевых передач.

ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19-ти матчах 37 очков. Первое место занимает "Зенит", в активе команды 41 очко.

В 20-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют против "Локомотива". Игра пройдет 27 февраля и начнется в 19:00 мск.

Источник: Bobsoccer

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Теги: Влашич ЦСКА
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