"Это фейк. Никакого интереса со стороны "Ростова" к Аязу не было", - приводит слова Фетисова "Спорт-экспресс".
Напомним, что ранее появилась информация о желании "Ростова" вернуть 24-летнего россиянина в команду, за которую тот выступал в 2018 году.
В нынешнем сезоне Гулиев не провел ни одного официального матча. Ресурс transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1 млн евро.
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе "Ростова" к Гулиеву
Директор по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Аязу Гулиеву со стороны "Ростова".
Фото: ФК "Спартак"
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