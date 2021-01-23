Якунчиков отметил, что когда он работал в ЦСКА, два сотрудника клуба были уличены в воровстве. Они продавали экипировку футболистов. Причем делали они это в больших масштабах, сообщил бывший начальник ЦСКА. По его словам, впоследствии оба попавшихся на воровстве сотрудника были уволены.
"Продавал мячи, майки, бутсы, капитанские повязки на Avito вместе с еще одним деятелем, сейчас в "Родине" работает. В больших масштабах. Мне прислали скрины — целыми галереями выставляли. Списывали на том основании, что футболист якобы забрал экипировку себе. Я пометил аккуратно одну футболку, показал Бабаеву: "В этой майке Акинфеев будет играть в Монако. Потом она появится на Avito. Куплю и вам принесу, хотите?" — "Давай". Так всё и получилось. Послал человека, он договорился, выкупил за 15 тысяч рублей в метро, заснял всё аккуратно. Глянул — точно, мной промаркировано. Так и выявили утечку. Уволили обоих, однако скольких нервов это стоило!" - сообщил Якунчиков.
Отметим, что Якунчиков трудился в ЦСКА с 2004 года до января 2020 года. Сначала он являлся администратором, затем занял пост начальника команды. Он ушел из ЦСКА по собственному желанию. Сейчас специалист является начальником "Химок".
Источник: Матч ТВ
Экс-начальник ЦСКА рассказал о сотрудниках клуба, которые воровали и продавали вещи футболистов
Экс-начальник ЦСКА Сергей Якунчиков рассказал о работниках клуба, которых поймали на воровстве.
Фото: ЦСКА
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