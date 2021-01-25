- Кто вообще в России из вратарей умеет играть ногами? Никто. Таких нет. Нравится ли мне хоть кто-то? Никто. Ничего личного, но вот не близки мне наши вратари, - приводит слова Солдатенко Sports.ru.
Лидером текущего сезона РПЛ по точным длинным передачам среди голкиперов, сыгравших 5 и более матчей, является Сергей Рыжиков из Тамбова, на счету которого в среднем 10,1 точных длинных передач за игру. Лидер по точным коротким передачам - Михаил Кержаков, отдававший по 14,5 таких пасов в среднем за матч.
Голкипер "Алании" Солдатенко: никто из вратарей в России не умеет играть ногами
Вратарь "Алании" Ростислав Солдатенко рассказал о своем отношении к другим российским голкиперам.
Фото: РИА Новости
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