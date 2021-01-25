Новичок "Локомотива" Пабло включил Гильерме в тройку лучших бразильцев в истории РПЛ

Защитник "Локомотива" Пабло назвал лучших бразильских футболистов в истории чемпионата России.
Фото: "Локомотив"
По мнению Пабло, в тройку лучших бразильских игроков в истории РПЛ входит голкипер "Локомотива" Гильерме.

"Моя тройка: Гильерме, Роберто Карлос, Халк. Маринато — топ", - сказал Пабло.

Отметим, что 29-летний бразилец Пабло пополнил состав "Локомотива" в текущем месяце, перейдя из "Бордо". В нынешнем розыгрыше Лиги 1 он провел 13 матчей и забил один гол.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Пабло Локомотив Гильерме
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