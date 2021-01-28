— Медосмотр для ЦСКА? Нет, это неверная информация. Данило находится в расположении "Ниццы" после прилета из Германии, где он проходил плановый осмотр в связи с недавней травмой, — цитирует агента Metaratings.
Ранее сообщалось, что 24-летний футболист прошел медосмотр для московского ЦСКА.
Напомним, ЦСКА ведет переговоры о переходе бразильца. Москвичи хотят арендовать игрока с возможностью выкупа.
В текущем сезоне Данило провел пять матчей во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.
Агент Данило прокомментировал информацию о прохождении медосмотра для ЦСКА
Федерико Пасторелло, агент полузащитника "Ниццы" Данило, опроверг информацию, что футболист прошел медосмотр для ЦСКА.
Фото: ФК "Ницца"
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