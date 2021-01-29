"Трансфер Промеса за 12-15 млн евро? Это же клуб определяет. Если "Спартак" готов платить такие деньги футболисту и "Аяксу", почему нет? Другое дело, что раньше Федун заявлял, что нужно больше на молодых рассчитывать, и раньше, купив Промеса за 12, продали за 21 миллион - 9 миллионов нажили. А сейчас, если покупать, потом вряд ли продать за 10 плюс. Хотя все может быть.
Станет ли Квинси лучшим легионером в РПЛ? Да, наверное, да. Не думаю, что Малком сильнее. Азмун - точно нет", - заявил Широков.
Напомним, ранее стало известно, что Квинси Промес может вернуться в "Спартак". Полузащитник уже выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год. В 2017 году он стал чемпионом России в составе московской команды.
В текущем сезоне Промес провел 25 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с амстердамской командой действует до июня 2024 года.
Роман Широков выступал за "Спартак" с 2014 по 2016 год. Он провел 20 матчей в московской команде, забив 1 гол и отдав 3 результативных передачи.
Источник: "РБ-Спорт"
Широков: если Промес вернется в "Спартак", то он будет лучшим легионером в РПЛ
Бывший игрок "Спартака" Роман Широков прокомментировал возможное возвращение в московский клуб полузащитника Квинси Промеса.
Фото: "Getty Images"
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