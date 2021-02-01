Григорий Иванов: не хочу говорить плохое, но Тедеско некрасиво себя ведет в чужой стране

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал мнение о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
- Не хочу говорить про него [Тедеско] плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Гончаренко. Ну ладно, это действительно эмоции. Футбол без них - не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе. Она есть, она - хорошая, наши тренеры много ездят в Европу, учатся, следят за нюансами и тенденциями. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев, - передает слова Иванова Matchtv.ru.

"Спартак" занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам осенней части, набрав 35 очков в 19 сыгранных турах, отставание от лидирующего "Зенита" составляет 6 очков, от ЦСКА - 2 очка. После матча 19 тура "Зенит" - "Спартак" (3:1) в декабре 2020 года наставник красно-белых Доменико Тедеско объявил о том, что не собирается продлевать контракт с клубом, срок действия которого истекает в мае 2021 года. Однако в данный момент немецкий специалист продолжает работу с командой, руководя тренировочными межсезонными сборами "Спартака" в Объединенных Арабских Эмиратах и планирует доработать свой контракт до конца. "Урал" занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата России с 21 набранным очком в 19 матчах, отрыв от зоны стыковых матчей составляет 7 очков.

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Теги: Спартак Урал Тедеско Иванов Г
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