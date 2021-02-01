По информации источника, 22-летний чех останется в московском клубе как минимум до конца нынешнего сезона.
Ранее сообщалось об интересе к Кралу со стороны английских клубов, в частности, "Вест Хэма" и "Лидса". Сам игрок в недавнем интервью заявил, что не исключает вариант, при котором он будет выступать за "Спартак" до окончания контракта, рассчитанного до лета 2024 года.
Источник: "Р-Спорт"
СМИ: Крал не уйдет из "Спартака" в зимнее трансферное окно
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал не покинет команду зимой.
Фото: ФК "Спартак"
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