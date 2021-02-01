Евсеев — о прыжке Тедеско на Гончаренко: попробовал бы он на меня запрыгнуть

Ганчаренко отказался пожать руку Тедеско после поражения— Матч ТВ (@MatchTV) March 4, 2020
Виктор совсем не в настроении:https://t.co/ff7ESqAbc8#СпартакЦСКА pic.twitter.com/E8kI285thm
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— Эмери тоже так бегал? На Гончаренко запрыгивал, как Тедеско? Попробовал бы он на меня запрыгнуть! — цитирует Евсеева Youtube-канал "Мы к вам приедем".
Инцидент между Гончаренко и Тедеско случился в рамках четвертьфинала Кубка России 2019/2020 в марте прошлого года. Тогда "Спартак" победил, а немецкий специалист буквально попытался запрыгнуть на своего коллегу из ЦСКА.