Два клуба РПЛ могут не заявиться на следующий сезон из-за финансирования

Член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что еще два клуба РПЛ могут повторить судьбу "Тамбова".
Фото: "Чемпионат"
— Если не дай бог в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов, а предпосылки к этому есть, то, думаю, ещё две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ из-за финансирования, или играть в нём с очень плохим составом. Команды я называть не буду, чтобы не злить болельщиков, — цитирует Созина "Чемпионат".

Напомним, ранее стало известно о проблемах с финансированием в "Тамбове". Клуб имеет долги в несколько миллионов рублей. Сейчас в "Тамбове" из игроков осталось лишь девять человек, из которых двое — вратари. Спортивный директор команды Павел Худяков заявил, что судьба "Тамбова" решится 8 февраля.

После 19 туров РПЛ "Тамбов" с 13 очками занимает последнюю строчку чемпионата России.

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Теги: РФС РПЛ
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