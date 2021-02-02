"С Георгичем у меня хорошие отношения. Он сказал, что не каждый день представляется такой шанс. А проводил словами: "Конечно, хочется, чтобы ты остался в "Ростове", мне нравится с тобой работать. Но лучше не возвращайся, доказывай в "Зените". Если останешься там, я за тебя только порадуюсь". В общем, расстались с Карпиным на хорошей ноте", - сказал Чистяков.
Дмитрий Чистяков перешел в "Зенит" на правах аренды в октябре прошлого года. Права на игрока принадлежат "Ростову". Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
За петербургскую команду Чистяков провел 6 матчей в рамках РПЛ. Защитник не был заявлен за "сине-бело-голубых" в Лиге чемпионов.
"Зенит" идет на первом месте после 19-ти туров в таблице Российской Премьер-лиги. У команды Семака в активе 41 очко.
Источник: "Матч ТВ"
Чистяков: с Карпиным расстались на хорошей ноте
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал о том, как главный тренер "Ростова" Валерий Карпин провожал его в аренду в петербургскую команду.
Фото: "Getty Images"
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