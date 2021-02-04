—Жизнь в Казахстане сильно отличается от жизни в России? Нет-нет. Жизнь почти такая же. Если говорить об Алматы, то город поменьше, чем Москва, но он меня очень сильно удивил своими условиями для жизни — здесь все на высшем уровне. Чувствую себя очень счастливым в этом городе! — цитирует футболиста Sport24.
36-летний Вагнер Лав стал игроком "Кайрата" летом 2020 года. За это время бразилец провел в команде 15 матчей, в которых забил 10 голов и отдал восемь голевых передач. Интерес к футболисту приписывали со стороны московского ЦСКА. Сообщалось, что российский клуб предложил игроку годичный контракт, но сделка сорвалась.
Вагнер Лав сравнил жизнь в Казахстане и России
Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав сравнил Алматы и Москву.
Фото: Getty Images
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