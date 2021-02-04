Штолцерс: у меня много связей в Англии. Одного тренера уже посоветовал "Спартаку"

Бывший игрок "Спартака", "Фулхэма" и сборной Латвии Андрей Штолцерс заявил, что пытается помочь "красно-белым" с подбором главного тренера на следующий сезон.
Фото: "Спартак"
Штолцерс заявил, что у него много связей в Англии и он пытается помочь "Спартаку" в поисках тренера как посредник. Экс-игрок "красно-белых" также сообщил, что уже посоветовал одного специалиста клубу. Кроме того, Штолцерс отметил, что и сам готов войти в тренерский штаб "Спартака".

"Я и сегодня стараюсь поддерживать связь со "Спартаком". Знаю, что там ищут нового тренера на предстоящий сезон. У меня в Англии много связей, так что пытаюсь помочь в поисках. В качестве посредника. Одного тренера уже посоветовал. Жду ответа от другого — если он готов ехать в Россию, то и его можно предложить. Ну и сам я обладаю лицензией PRO, так что с удовольствием вошел бы в тренерский штаб", - сказал Штолцерс.

Он добавил, что у него была идея предложить кандидатуру экс-наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда одному из топ-клубов России. Вместе с тем Лэмпард хочет продолжить карьеру в Англии.

"Когда Лэмпарда убрали из "Челси", была идея посоветовать его в один из топовых российских клубов. Но Фрэнк, похоже, уходит в "Борнмут". На данный момент он желает остаться в Англии", - заявил Штолцерс.

Напомним, ранее главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско сообщил, что не собирается продлевать контракт с клубом, рассчитанный до конца сезона. На данный момент "красно-белые" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Штолцерс Спартак
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