Ярцев уволен с поста вице-президента "Тамбова"

Георгий Ярцев сообщил, что был уволен с должности вице-президента "Тамбова".
Фото: GoProSport
"Я только питаюсь слухами. Мне пришло письмо на увольнение. Но я толком не в курсе, что происходит. Знаю, что нам нельзя заявлять игроков. Даже своих из молодежки. Все счета арестованы. Дотаций нет из-за долгов. Надо решать эту проблему. Лига выделит 50 миллионов, но на них можно завершить сезон, а как закрыть остальные долги?

Пришло заказное письмо за подписью генерального директора, Ольги Коноваловой, что "с такого-то числа вы уволены". Интересно получается: я ее брал на работу, а она меня увольняет. Говорит, что пришла разнарядка от лиги. Я ей говорю: хорошо, но начальника нет. 21 числа играть с "Локомотивом", а потом на горизонте "Ротор". Кто будет организовывать матчи? Коммерческий директор уже ушел. Никого нет", - сказал Ярцев.

"Тамбов" испытывает финансовые трудности. В команде есть задолженность перед игроками по заработной плате. Из-за этого несколько матчей РПЛ перед зимней паузой группа футболистов тамбовчан решила бойкотировать. Ранее стало известно, что нак контракте в "Тамбове" осталось 8 игроков. Клубу запрещено регистрировать новичков.

РПЛ готова помочь тамбовской команде закончить текущий чемпионат России. Лига готова досрочно перечислить "Тамбову" выплаты за нынешний сезон, некоторые клубы готовы предоставить футболистов в бесплатную аренду до конца сезона. Тамбовский клуб близок к банкротству.

Первый официальный матч в 2021 году "Тамбов" должен провести в рамках 1/8 финала Кубка России. В Москве тамбовчане сыграют против "Локомотива". Игра состоится 21 февраля и начнется в 17:00 мск. Матч 20-го тура против "Ротора" состоится 26 февраля.

"Тамбов" занимает 16-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 19-ти матчах 13 очков.

Источник: "РБ-Спорт"

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Теги: Тамбов Ярцев
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