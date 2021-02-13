"Раньше Адебайор расспрашивал меня про РПЛ, потому что им интересовались клубы оттуда. Но я не заметил у него особого желания выступать в России", - сказал Еременко.
Отметим, что в июле 36-летний Адебайор расторг контракт с парагвайской "Олимпией" и находится в статусе свободного агента.
Источник: Матч ТВ
Алексей Еременко: Адебайор расспрашивал меня об РПЛ, но я не заметил у него желания играть в России
Спортивный директор юрмальского "Спартака" Алексей Еременко рассказал, что экс-форвард лондонского "Арсенала" Эмманюэль Адебайор расспрашивал его о чемпионате России.
Фото: Getty Images
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