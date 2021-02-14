Быстров отметил, что его всё устраивало в "Зените" и "Спартаке", поэтому ему не хотелось уходить в зарубежный клуб. Также Владимир сообщил, что, в частности, им интересовалась "Астон Вилла".
"Почему я не уехал играть в Европу? Были предложения из Англии, но мне было неинтересно. Всё устраивало в "Зените" и "Спартаке". Никакого бы предложения не рассмотрел. Интересовалась "Астон Вилла", но всё осталось на уровне слухов", - заявил Быстров.
Источник: Матч ТВ
Быстров: почему я не уехал играть в Европу? Были предложения из Англии, но мне было неинтересно
Бывший игрок "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров рассказал, что в свое время имел предложения из Англии, но решил остаться в РПЛ.
Фото: Epsilon / Getty Images
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