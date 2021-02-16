Экс-игрок "Краснодара" Вандерсон: я хотел иметь российское гражданство

Бывший форвард "Краснодара" Вандерсон рассказал о своем желании получить российский паспорт.
Фото: ФК "Краснодар"
- Был ли момент, когда я мог получить российский паспорт? Когда я провел несколько хороших сезонов за "Краснодар", появились такие новости. Не знаю, кто конкретно это предлагал. Я хотел иметь российское гражданство. К сожалению, этого не произошло. Но приятно, что мою игру оценили в такой большой стране, - цитирует Вандерсона ВсеПроСпорт.ру.

В своем дебютном российском сезоне 2012/2013 бразильский нападающий Вандерсон забил за "Краснодар" 13 голов и отдал 3 результативные передачи в 24 матчах. Годом позже футболист сыграл за "быков" уже в 33 матчах во всех турнирах, на его счету было 12 забитых мячей и 9 голевых передач.

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Теги: Краснодар Вандерсон
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