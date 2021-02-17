Источник: "Тамбов", вероятнее всего, снимется с РПЛ, губернатор пока не дал гарантий

"Тамбов", с большей долей вероятности, не доиграет нынешний сезон Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Тамбов"
Как сообщает источник, "Тамбов" может не доиграть текущий сезон чемпионата России. Отмечается, что глава Тамбовской области Александр Никитин неделю не отвечал на предложение РФС выделить тамбовчанам более 150 млн рублей под гарантии области, что такая же сумма будет выделена в развитие детско-юношеского футбола. Спустя неделю Никитин среагировал и пообещал подумать над этим предложением.

Уточняется, что в РПЛ и РФС уже готовы к худшему сценарию, так как не ожидают положительного ответа от Никитина.

Напомним, на общем собрании РПЛ клубы поддержали досрочное предоставление средств "Тамбову", положенных от будущих обязательных выплат со стороны Российской Премьер-лиги. При этом должны быть выполнены условия дорожной карты, такие как реструктуризация долгов и получение гарантий о дополнительных субсидиях от региона.

"Тамбов" испытывает серьезные финансовые трудности. В клубе есть задолженность по заработной плате. Из-за этого группа игроков бойкотировала несколько матчей первой части нынешнего сезона РПЛ. Сообщается, что на контракте у "Тамбова" осталось 8 игроков.

Сейчас команда проводит тренировочные сборы в Крымске, где уже провела несколько контрольных матчей.

После 19-ти туров "Тамбов" идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Первый официальный матч тамбовский клуб должен провести 21 февраля в рамках 1/8 финала Кубка России против "Локомотива".

Источник: "СЭ"

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Теги: Тамбов
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