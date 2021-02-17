"До сих пор я не могу понять, за что я оштрафован. По-моему, мои слова не повлияли ни на что, и самое главное, что ни футболист, ни "Спартак" не обращались. Какое-то письмо, которое пришло из Футбольной ассоциации Узбекистана, мы с юристом так и не увидели. Раз так решили, что я могу сделать?
Пока не знаю, буду ли обращаться в CAS, потому что это произошло только сегодня. Я надеялся на полное оправдание. Мы с юристом в пунктах решения КДК конкретики не увидели, там все в общих чертах. Будем общаться с юристом, не исключаю возможности дальше обжаловать, потому что считаю, что 150 тыс. рублей - это серьезные деньги", - заявил Юран.
Напомним, в январе текущего года КДК РФС оштрафовал главного тренера "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана на 250 тыс рублей за слова про возраст полузащитника "Спартака" Остона Урунова.
Юран в эфире телеканала "Матч! Премьер" заявил, что возраст Урунова на 4-5 лет старше того, который указан в паспорте.
Сегодня апелляционный комитет РФС снизил размер штрафа для Сергея Юрана на 100 тыс рублей. Теперь ему предстоит за слова о возрасте Урунова 150 тыс рублей.
Остону Урунову 20 лет. В "Спартак" он перешел летом прошлого года из "Уфы". В нынешнем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, забив один гол.
Сергей Юран возглавил "СКА-Хабаровск" в октябре 2020 года. Хабаровский клуб идет на 7-м месте, имея в активе 40 очков в 26-ти матчах Футбольной национальной лиги.
До "СКА-Хабаровск" он возглавлял "Химки". Под его руководством подмосковный клуб вышел в Российскую Премьер-лигу и дошел до финала Кубка России, где химчане проиграли петербургскому "Зениту" (0:1).
Источник: ТАСС
Юран может обратиться в CAS из-за штрафа за высказывание про Урунова
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран прокомментировал уменьшение размера штрафа за высказывание о возрасте полузащитника "Спаратка" Остона Урунова.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
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