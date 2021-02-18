Хапов отметил, что не видел причин для ухода Семина из клуба. При этом он заявил, что может сказать только хорошее про нового главного тренера "Локомотива" Марко Николича. По словам Хапова, Николич способен вывести "железнодорожников" на новый уровень.
"До сих пор не заживает. Мало того что не просматривались причины [ухода Семина] — так не поступают с людьми, которые столько сделали для клуба. При этом про Николича могу сказать только хорошее. С ним интересно, сильный специалист, понимаю его концепцию. Николичу не повезло, он вошел сразу в чемпионат, без предсезонной подготовки. На период его работы выпали смена руководства, травмы, пандемия, недовольство болельщиков. Это оказывало давление на команду, однако вывести "Локомотив" на качественно новый уровень Марко по силам, если предоставить ему время", - сказал Хапов.
Напомним, что Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" в прошлом году. Руководство клуба решило не продлевать с ним контракт.
В нынешнем розыгрыше РПЛ "Локомотив" под руководством Николича набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Источник: Матч ТВ
Хапов - об уходе Семина из "Локомотива": так не поступают с людьми, столько сделавшими для клуба
Тренер вратарей "Локомотива" Заур Хапов высказался об уходе Юрия Семина с поста главного тренера "железнодорожников".
Фото: "Чемпионат"
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