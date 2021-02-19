По данным источника, "Динамо" устраивают игровые качества хавбека. Вместе с тем "бело-голубые" не будут подписывать контракт с Бенталебом, поскольку клуб смущает неуправляемость и конфликтность игрока.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Динамо" интересуется Бенталебом. Отмечалось, что клуб уже начал переговоры по переходу игрока.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Бенталеб провел восемь матчей и не отличился результативными действиями. Отметим, что контракт 26-летнего хавбека с "Шальке" истекает следующим летом.
Источник: Матч ТВ
СМИ: "Динамо" не хочет подписывать Бенталеба из-за конфликтности игрока
Полузащитник "Шальке" Набиль Бенталеб не перейдет в "Динамо", московский клуб смущает конфликтность игрока.
Фото: RHR-FOTO/ imago-images / Global Look Press
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