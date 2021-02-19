Смородская - о проблемах "Тамбова": нужно как можно быстрее разрешать продажу пива на стадионах

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о сложной финансовой ситуации в "Тамбове".
Фото: ФК "Локомотив"
"Очень сложно найти спонсоров в футболе! Нужно как можно быстрее разрешать продажу пива на стадионах. Пивные компании могут прийти в клубы и помочь финансово.

Правильно ли сделала лига, что допустила «Тамбов» до участия в сезоне? Клуб или задержал отчётность, или дал неполную информацию на лицензировании летом. Тогда о долгах, скорее всего, никто не знал. Сейчас чемпионат уже идёт. Неправильно будет нарушать его целостность", - сказала Смородская.

Сегодня РФС объявил о том, что "Тамбов" продолжит участие в Российской Премьер-лиге и Кубке России. Команда получила необходимую сумму, чтобы разблокировать счета. Также тамбовской команде удалось добиться снятия запрета на регистрацию новых футболистов. В "Тамбове" заявили, что команда отправиться на матч Кубка России с "Локомотивом".

В "Тамбове" непростая финансовая ситуация. В клубе есть задолженность перед футболистами. Из-за этого несколько игроков тамбовчан бойкотировали последние матчи первой части сезона РПЛ. Сообщалось, что у команды на контракте осталось восемь игроков.

Подготовку к сезону команда провела в Крымске. На этом сборе тамбовчане провели контрольные матчи со "Строгино" (3:1) и "Вистой" (1:0).

Матч "Тамбова" против "Локомотива" в 1/8 финала Кубка России пройдет в Москве 21 февраля. Встреча начнется в 17:00 мск.


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Теги: Смородская Тамбов
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