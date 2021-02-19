Спортдиректор "Тамбова" назвал футболистов, которые пополнят состав команды в ближайшее время

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о том, какие игроки придут в команду на вторую часть сезона.

Фото: ФК "Тамбов"