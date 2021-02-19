"Команда будет играть и на Кубок, и в чемпионате, и в молодежном первенстве на всех направлениях будем играть.
Что касается футболистов, которые к нам присоединятся из других клубов РПЛ, то на это у нас еще ночь впереди, будем решать. Послезавтра игра с "Локомотивом", а у нас пока 7-8 человек в команде, так что весь день этим вопросом занимаемся.
Пока к нам точно приходят в аренду Александр Денисов, Роман Минаев из "Арсенала", из "Рубина" - Кирилл Климов. Также Азер Алиев придет к нам на минимальный контракт.
По всем остальным сейчас обсуждаем, в ближайшее время все решится", - сказал Худяков.
Ранее стало известно, что "Тамбов" продолжит выступление в РПЛ и Кубке России. Клуб получил необходимую сумму, чтобы разблокировать счета и сумел снять запрет на регистрацию новых игроков. Тамбовчане подтвердили свое участие в матче 1/8 финала Кубка России против "Локомотива".
В "Тамбове" непростая финансовая ситуация. В клубе есть задолженность перед футболистами. Из-за этого несколько игроков тамбовчан бойкотировали последние матчи первой части сезона РПЛ. Сообщалось, что у команды на контракте осталось восемь игроков.
Подготовку к сезону команда провела в Крымске. На этом сборе тамбовчане провели контрольные матчи со "Строгино" (3:1) и "Вистой" (1:0).
Матч "Тамбова" против "Локомотива" в 1/8 финала Кубка России пройдет в Москве 21 февраля. Встреча начнется в 17:00 мск.
В РПЛ "Тамбов" идет на 16-м месте, набрав в 19-ти матчах 13 очков. В 20-м туре Российской Премьер-лиги тамбовчане сыграют с "Ротором".
Источник: Sport24
Спортдиректор "Тамбова" назвал футболистов, которые пополнят состав команды в ближайшее время
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о том, какие игроки придут в команду на вторую часть сезона.
Фото: ФК "Тамбов"
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