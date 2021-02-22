Червиченко заявил, что считает потенциальный трансфер Промеса пустой тратой денег. По его словам, Квинси играет уже не так результативно, как раньше. Также бывший президент "Спартака" отметил, что Промес находится в том возрасте, когда игроки особенно подвержены травмам.
"Думаю, что Промес — деньги на ветер. Во-первых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Эта мудрость живет веками, однако "Спартак" зачем-то пытается ее опровергнуть. Видимо, берут пример с ЦСКА, где возвращение Вагнера принесло успех. Снайперские способности Промеса снизились — в России он забивал в среднем один гол в двух играх. И это было в нашем жестком чемпионате. А в Нидерландах у него примерно один гол в четырех матчах. Вряд ли Промес станет больше забивать, если вернется в Россию. Скорее всего, этот показатель у него будет на уровне чемпионата Нидерландов, а то и снизится.
Во-вторых, ему уже 30 лет. Физиология говорит, что в этом возрасте у футболистов всё начинает рваться и ломаться. Особенно у тех, кто играет за счет скорости. Ну и, наконец, в любой момент может всплыть ситуация с поножовщиной", - отметил Червиченко.
Напомним, что в Нидерландах Промеса подозревают в вооруженном нападении. Вероятно, вскоре игрок станет участником судебного разбирательства.
Ранее СМИ сообщали, что Промес близок к переходу в "Спартак" в нынешнее трансферное окно. Полузащитник выступал за "красно-белых" в 2014-2018 годах. Он провел в составе команды 135 матчей и забил 66 голов.
Источник: Чемпионат
"Думаю, что это деньги на ветер". Червиченко - о возможном переходе Промеса в "Спартак"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: Getty Images
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