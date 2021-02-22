"Думаю, что это деньги на ветер". Червиченко - о возможном переходе Промеса в "Спартак"

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: Getty Images
Червиченко заявил, что считает потенциальный трансфер Промеса пустой тратой денег. По его словам, Квинси играет уже не так результативно, как раньше. Также бывший президент "Спартака" отметил, что Промес находится в том возрасте, когда игроки особенно подвержены травмам.

"Думаю, что Промес — деньги на ветер. Во-первых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Эта мудрость живет веками, однако "Спартак" зачем-то пытается ее опровергнуть. Видимо, берут пример с ЦСКА, где возвращение Вагнера принесло успех. Снайперские способности Промеса снизились — в России он забивал в среднем один гол в двух играх. И это было в нашем жестком чемпионате. А в Нидерландах у него примерно один гол в четырех матчах. Вряд ли Промес станет больше забивать, если вернется в Россию. Скорее всего, этот показатель у него будет на уровне чемпионата Нидерландов, а то и снизится.

Во-вторых, ему уже 30 лет. Физиология говорит, что в этом возрасте у футболистов всё начинает рваться и ломаться. Особенно у тех, кто играет за счет скорости. Ну и, наконец, в любой момент может всплыть ситуация с поножовщиной", - отметил Червиченко.

Напомним, что в Нидерландах Промеса подозревают в вооруженном нападении. Вероятно, вскоре игрок станет участником судебного разбирательства.

Ранее СМИ сообщали, что Промес близок к переходу в "Спартак" в нынешнее трансферное окно. Полузащитник выступал за "красно-белых" в 2014-2018 годах. Он провел в составе команды 135 матчей и забил 66 голов.

Источник: Чемпионат


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Теги: Червиченко Промес Аякс Спартак
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