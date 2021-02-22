Гендиректор "Крыльев Советов": наша главная задача - выйти в РПЛ, а не Кубок России

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий после победы над "Химками" (4:0) в 1/8 финала Кубка России заявил, что клуб сосредоточится на попадании в РПЛ.