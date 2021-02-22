"Понятно, что я доволен, такой результат с командой Премьер-лиги — это некий показатель. Но нужно понимать, что это кубковый матч, а у нас главная задача — разбираться с соперниками в первенстве ФНЛ и выйти в Премьер-лигу. Поэтому мы перелистнули эту страницу. У нас и так сложный календарь, впереди еще 1/4 финала, будем готовиться", - приводит слова гендиректора "Крыльев" ТАСС
Напомним, что авторами забитых мячей в ворота "Химок" в составе самарской команды стали Иван Сергеев, Дмитрий Цыпченко, Егор Голенков и Никита Чернов.
По итогам первой части сезона Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" располагаются на 2-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе после 26-и туров 55 очков. Их отставание от лидирующего "Нижнего Новгорода" составляет 3 зачетных балла.
Гендиректор "Крыльев Советов": наша главная задача - выйти в РПЛ, а не Кубок России
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий после победы над "Химками" (4:0) в 1/8 финала Кубка России заявил, что клуб сосредоточится на попадании в РПЛ.
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