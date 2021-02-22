Гендиректор "Крыльев Советов": наша главная задача - выйти в РПЛ, а не Кубок России

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий после победы над "Химками" (4:0) в 1/8 финала Кубка России заявил, что клуб сосредоточится на попадании в РПЛ.
"Понятно, что я доволен, такой результат с командой Премьер-лиги — это некий показатель. Но нужно понимать, что это кубковый матч, а у нас главная задача — разбираться с соперниками в первенстве ФНЛ и выйти в Премьер-лигу. Поэтому мы перелистнули эту страницу. У нас и так сложный календарь, впереди еще 1/4 финала, будем готовиться", - приводит слова гендиректора "Крыльев" ТАСС

Напомним, что авторами забитых мячей в ворота "Химок" в составе самарской команды стали Иван Сергеев, Дмитрий Цыпченко, Егор Голенков и Никита Чернов.

По итогам первой части сезона Футбольной Национальной Лиги "Крылья Советов" располагаются на 2-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе после 26-и туров 55 очков. Их отставание от лидирующего "Нижнего Новгорода" составляет 3 зачетных балла.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Крылья Советов Калакуцкий Химки Кубок России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

В мае на стадионы клубов АПЛ могут быть допущены до 10 тысяч болельщиков
Акинфеев стал рекордсменом Кубка России по количеству сухих матчей 1
"Ювентус", "Барселона" и "Интер" ведут переговоры с Агуэро
"Спартак" вошел в топ-10 клубов мира по активности подписчиков в TikTok в январе 9
Ван Бастен считает, что Холланд лучше Левандовски 2
Гендиректор "Крыльев Советов": наша главная задача - выйти в РПЛ, а не Кубок России
"Пусть Всевышний обережет его". Ахметов посвятил гол памяти бывшего массажиста ЦСКА Насибова
"Ростов" показал, что осталось за кадром в матче с "Ахматом" (видео)
"Зенит" объявил о переходе Прохина в "Сочи" на правах аренды 5
Бензема, Рамос, Марсело и Азар не вошли в заявку "Реала" на матч с "Аталантой"
Руководство "Реала" подозревается в мошенничестве на 200 млн евро
Матчи 1/4 финала Кубка России могут быть перенесены на апрель 1
Воспитанник ЦСКА Елеев будет выступать за "Енисей"
Директор "Тамбова" рассказал, при каком условии команда может остаться в РПЛ 1
Бородин: "Сочи" - отдельная структура, нас нельзя ассоциировать с "Зенитом" 9
Вилков вернулся с красной и удалением за 18 минут, а "Крылья" разорвали "Химки"
Во Франции подтверждают переход Ойонго в "Краснодар" 3
"Крылья Советов" в большинстве разгромили "Химки" в 1/8 финала Кубка России 1
Бородин: у Акинфеева бывает срыв - один матч за сезон, за два. Нойер ошибается через 4-5 туров 3
Бензема может пропустить матч с "Аталантой"
Дзюба: иногда Ибрагимович бывает довольно заносчив, но он Златан, ему можно 2
Ростовский стадион "Олимп-2" переименовали в честь Виктора Понедельника
Червиченко: "Спартак" стал пресным и скучным. Сейчас "красно-белые" ничем не отличаются от других команд РПЛ 1
Игроки "Зенита-2" при пожаре спасли жизнь сотруднику базы
Ковалевски: болельщики "Спартака" никогда не бросят свою команду!
Бородин: в "Сочи" Кокорин был заряжен и кайфовал. У него все получится в "Фиорентине"
Бородин - о судействе в РПЛ: болельщики "Спартака" везде видят заговор 4
Главный тренер "Аякса" рассказал о ходе переговоров по Промесу со "Спартаком" 8
Бородин: слышал, что Тедеско называют плаксой и хамелеоном 7
"Думаю, что это деньги на ветер". Червиченко - о возможном переходе Промеса в "Спартак" 7
Все новости
-