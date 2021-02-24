Глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что клуб пока не определился с будущим Роши.
"Роша отзаявлен, пока решаем по поводу его будущего", - сказал Фетисов.
Ранее стало известно, что "Спартак" исключил Рошу из заявки на матчи РПЛ. Напомним, что бразильский форвард присоединился к "красно-белым" на зимних сборах, вернувшись из аренды во "Фламенго".
Источник: Спорт-Экспресс
В "Спартаке" прокомментировали ситуацию с отзаявкой Педро Роши
В "Спартаке" прокомментировали ситуацию с исключением форварда Педро Роши из заявки на РПЛ.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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