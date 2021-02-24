"Взял ли "Спартак" на себя риски по возможному уголовному сроку Промеса? Нет. Клуб не берет на себя риски в том случае, если игрок не сможет выполнять свои обязанности по контракту на территории России.
Чья кандидатура Промеса? Это решение трансферного комитета", - приводит слова Фетисова РБ-Спорт.
Напомним, что 29-летний голландец является подозреваемым по делу о нападении на человека с ножом.
Трансфер Промеса обошелся "Спартаку" в 8,5 млн евро. По информации зарубежных СМИ, с учетом бонусов сумма сделки может увеличиться до 11 млн евро. Трудовое соглашение игрока с красно-белыми будет рассчитано на 3,5 года. Ожидается, что 25 февраля Промес пройдет медосмотр и подпишет контракт со "Спартаком".
"Спартак" не берет на себя риски в случае, если Промес не сможет выполнять обязанности по контракту в России
Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал подробности трансфера полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
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