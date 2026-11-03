Аршавин оценил дерзость Соболева в матче с "Крыльями Советов"

"Плохого мальчика изобразил. Видел, что у него Джон Джон хотел отнять мяч? Не только он, еще 3-4 человека. Но Саша такой здоровый, он так сверху вниз на них всех посмотрел. Ну, видишь, у него дерзость есть", — отметил Аршавин.
При этом бывший полузащитник признался, что сам в подобной ситуации вряд ли решился бы повторно подойти к точке. По словам Аршавина, его характер не позволил бы взять на себя такую ответственность после первого промаха.
"Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:0, а Соболев сумел реабилитироваться за нереализованный пенальти.
Источник: "Матч Премьер"