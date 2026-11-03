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Аршавин оценил дерзость Соболева в матче с "Крыльями Советов"

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал решение Александра Соболева исполнить второй пенальти в матче 13-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (3:0), несмотря на первую неудачную попытку.
Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"
По словам Аршавина, после промаха Соболева сразу несколько партнеров хотели самостоятельно пробить следующий одиннадцатиметровый. Однако нападающий настоял на своем и со второй попытки сумел отличиться.

"Плохого мальчика изобразил. Видел, что у него Джон Джон хотел отнять мяч? Не только он, еще 3-4 человека. Но Саша такой здоровый, он так сверху вниз на них всех посмотрел. Ну, видишь, у него дерзость есть", — отметил Аршавин.

При этом бывший полузащитник признался, что сам в подобной ситуации вряд ли решился бы повторно подойти к точке. По словам Аршавина, его характер не позволил бы взять на себя такую ответственность после первого промаха.

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" со счетом 3:0, а Соболев сумел реабилитироваться за нереализованный пенальти.

Источник: "Матч Премьер"

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