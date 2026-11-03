Генич удивился отставке Черчесова из "Ахмата" и предположил, кто принял решение

Футбольный комментатор Константин Генич назвал неожиданным уход Станислава Черчесова из "Ахмата" и допустил, что тренер сам выступил инициатором расставания с клубом.

Фото: ФК "Ахмат"

"Честно говоря, удивительное решение. Потому что я бы не сказал, что так плохо выглядел "Ахмат", как это отражает турнирная таблица и количество набранных очков", — заявил Генич.