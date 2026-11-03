Генич удивился отставке Черчесова из "Ахмата" и предположил, кто принял решение

"Честно говоря, удивительное решение. Потому что я бы не сказал, что так плохо выглядел "Ахмат", как это отражает турнирная таблица и количество набранных очков", — заявил Генич.
Эксперт также усомнился, что инициатива увольнения исходила от руководства клуба. Он предположил, что Черчесов мог самостоятельно принять решение об уходе, понимая необходимость перемен.
Генич добавил, что ожидал возможной смены тренера ближе к зимней паузе. При этом положение "Ахмата" в зоне вылета могло потребовать более оперативных действий. Ранее клуб объявил о расторжении контракта с Черчесовым по обоюдному согласию.
Источник: "Матч ТВ"