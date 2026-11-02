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Гришин ответил, кто сильнее - Вендел или Карпукас

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин рассказал, кто сильнее - Вендел или Артем Карпукас.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Гришина, Вендел сильнее Карпукаса.

- Карпукас играет немного сзади, под нападающими он играть не может, ему не хватает скорости. Интересно, как будет варьировать состав [Сергей] Семак.
По мне, Вендел сильнее, чем Карпукас, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".

В текущем сезоне Вендел провел за "Зенит" во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Полузащитник не выходил на поле с конца августа по середину октября из-за травмы.

На счету Артема Карпукаса 12 встреча в составе сине-бело-голубых, один забитый мяч и две голевые передачи. Он перешел в состав петербуржцев из "Локомотива" в летнее трансферное окно.

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