Гришин ответил, кто сильнее - Вендел или Карпукас

- Карпукас играет немного сзади, под нападающими он играть не может, ему не хватает скорости. Интересно, как будет варьировать состав [Сергей] Семак.
По мне, Вендел сильнее, чем Карпукас, - сказал Гришин в эфире "Матч ТВ".
В текущем сезоне Вендел провел за "Зенит" во всех турнирах семь матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Полузащитник не выходил на поле с конца августа по середину октября из-за травмы.
На счету Артема Карпукаса 12 встреча в составе сине-бело-голубых, один забитый мяч и две голевые передачи. Он перешел в состав петербуржцев из "Локомотива" в летнее трансферное окно.