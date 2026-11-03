Аршавин: зачем Батракову переходить в этот "Манчестер Юнайтед"?

"У Бруну Фернандеша же там проблемы сейчас. Да и рано Батракову. И зачем ему идти в этот "Манчестер Юнайтед"? Сейчас есть две команды, куда не хотят идти тренеры. Это "Манчестер Юнайтед" и вторая — русская команда какая-то", — заявил Аршавин.
Батраков перебрался из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе 2026 года. В 11 матчах за турецкий клуб полузащитник забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 28 млн евро.
"Манчестер Юнайтед" переживает неудачный старт сезона. После девяти туров АПЛ команда Майкла Каррика набрала семь очков и занимает 17-е место в таблице.
Источник: "Матч Премьер"