Аршавин: зачем Батракову переходить в этот "Манчестер Юнайтед"?

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"У Бруну Фернандеша же там проблемы сейчас. Да и рано Батракову. И зачем ему идти в этот "Манчестер Юнайтед"? Сейчас есть две команды, куда не хотят идти тренеры. Это "Манчестер Юнайтед" и вторая — русская команда какая-то", — заявил Аршавин.