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Аршавин: зачем Батракову переходить в этот "Манчестер Юнайтед"?

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин усомнился в целесообразности перехода полузащитника "Галатасарая" Алексея Батракова в "Манчестер Юнайтед" на фоне неудачных результатов английского клуба.
Фото: Gettyimages.ru / Ahmad Mora
По мнению Аршавина, 21-летнему россиянину пока рано задумываться о таком трансфере. Кроме того, бывший нападающий "Зенита" обратил внимание на сложную ситуацию в манкунианской команде.

"У Бруну Фернандеша же там проблемы сейчас. Да и рано Батракову. И зачем ему идти в этот "Манчестер Юнайтед"? Сейчас есть две команды, куда не хотят идти тренеры. Это "Манчестер Юнайтед" и вторая — русская команда какая-то", — заявил Аршавин.

Батраков перебрался из "Локомотива" в "Галатасарай" в августе 2026 года. В 11 матчах за турецкий клуб полузащитник забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 28 млн евро.

"Манчестер Юнайтед" переживает неудачный старт сезона. После девяти туров АПЛ команда Майкла Каррика набрала семь очков и занимает 17-е место в таблице.

Источник: "Матч Премьер"

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