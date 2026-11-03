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Соболев рассказал, какой рекорд они с Глушенковым хотят побить в "Зените"

Нападающий "Зенита" Александр Соболев заявил, что вместе с Максимом Глушенковым намерен превзойти бомбардирское достижение Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"
После 13 туров РПЛ Соболев и Глушенков забили по 10 мячей. Форвард рассказал, что предложил партнеру по команде совместную цель — отличиться 40 раз за сезон и превзойти результат Дзюбы и Азмуна, которые в чемпионате-2020/21 забили на двоих 39 голов.

"Есть рекорд: 39 на двоих у Дзюбы с Азмуном, нам нужно повторить. Сейчас мы в неплохом графике идем, у нас 20 голов уже на двоих, первый круг еще не закончен. Всё возможно. 40 голов — конечно, тяжело, очень тяжело", — отметил Соболев.

При этом нападающий подчеркнул, что командные результаты остаются приоритетом, хотя борьба за звание лучшего бомбардира также входит в его планы. Соболев добавил, что они с Глушенковым уже договорились попытаться достичь отметки в 40 голов.

Кроме того, форвард в шутку предложил название для их результативного дуэта — "Безумный Макс и Франкенштейн".

Источник: пресс-служба "Зенита"

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