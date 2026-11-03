Соболев рассказал, какой рекорд они с Глушенковым хотят побить в "Зените"

"Есть рекорд: 39 на двоих у Дзюбы с Азмуном, нам нужно повторить. Сейчас мы в неплохом графике идем, у нас 20 голов уже на двоих, первый круг еще не закончен. Всё возможно. 40 голов — конечно, тяжело, очень тяжело", — отметил Соболев.
При этом нападающий подчеркнул, что командные результаты остаются приоритетом, хотя борьба за звание лучшего бомбардира также входит в его планы. Соболев добавил, что они с Глушенковым уже договорились попытаться достичь отметки в 40 голов.
Кроме того, форвард в шутку предложил название для их результативного дуэта — "Безумный Макс и Франкенштейн".
Источник: пресс-служба "Зенита"