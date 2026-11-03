Соболев рассказал, какой рекорд они с Глушенковым хотят побить в "Зените"

Фото: ФК "Зенит"

"Есть рекорд: 39 на двоих у Дзюбы с Азмуном, нам нужно повторить. Сейчас мы в неплохом графике идем, у нас 20 голов уже на двоих, первый круг еще не закончен. Всё возможно. 40 голов — конечно, тяжело, очень тяжело", — отметил Соболев.