Григорян назвал неожиданную причину ухода Черчесова из "Ахмата"

"Наверное, амбиции Черчесова вошли в противоречие с реальностью. Вы же не будете отрицать, что вот эта банда: Мелкадзе, Самородов, Касинтура, Садулаев, Силва — это очень серьезные игроки", — заявил Григорян.
Тренер также отметил скорость, физическую подготовку и креативность футболистов "Ахмата". По его мнению, такой состав предоставляет хорошие возможности для реализации тренерских идей.
Черчесов покинул грозненский клуб по соглашению сторон. После 13 туров "Ахмат" занимает 15-е место в РПЛ, набрав 11 очков.
Источник: "Матч ТВ"