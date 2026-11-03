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Григорян назвал неожиданную причину ухода Черчесова из "Ахмата"

Российский тренер Александр Григорян предположил, что Станиславу Черчесову не хватило мотивации для успешной работы в "Ахмате", несмотря на высокий потенциал команды.
Фото: ФК "Ахмат"
По мнению Григоряна, грозненский клуб располагает качественным составом, который позволяет добиваться более высоких результатов. Специалист считает, что амбиции Черчесова могли не совпасть с реальными условиями работы.

"Наверное, амбиции Черчесова вошли в противоречие с реальностью. Вы же не будете отрицать, что вот эта банда: Мелкадзе, Самородов, Касинтура, Садулаев, Силва — это очень серьезные игроки", — заявил Григорян.

Тренер также отметил скорость, физическую подготовку и креативность футболистов "Ахмата". По его мнению, такой состав предоставляет хорошие возможности для реализации тренерских идей.

Черчесов покинул грозненский клуб по соглашению сторон. После 13 туров "Ахмат" занимает 15-е место в РПЛ, набрав 11 очков.

Источник: "Матч ТВ"

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