Григорян назвал неожиданную причину ухода Черчесова из "Ахмата"

Российский тренер Александр Григорян предположил, что Станиславу Черчесову не хватило мотивации для успешной работы в "Ахмате", несмотря на высокий потенциал команды.

Фото: ФК "Ахмат"

"Наверное, амбиции Черчесова вошли в противоречие с реальностью. Вы же не будете отрицать, что вот эта банда: Мелкадзе, Самородов, Касинтура, Садулаев, Силва — это очень серьезные игроки", — заявил Григорян.