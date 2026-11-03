Яровинский заявил о готовности вернуться в ЦСКА и вспомнил об отказе клубу

"Конечно, я готов вернуться, если меня позовут. Я открыт вообще для любых предложений, потому что мне нравится работать в футболе. Я не склонен к эфемерным вещам. Надо судить по фактам. Придет предложение — я буду его рассматривать", — заявил Яровинский.
При этом специалист подчеркнул, что пожелания болельщиков не означают заинтересованности руководства клуба. Он отметил, что у ЦСКА может быть собственное видение кадровых вопросов.
Яровинский занимал должность спортивного директора армейцев с 2014 по 2017 год. Этот период он считает одним из наиболее успешных в своей карьере.
Источник: "Чемпионат"