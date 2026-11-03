Яровинский заявил о готовности вернуться в ЦСКА и вспомнил об отказе клубу

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

"Конечно, я готов вернуться, если меня позовут. Я открыт вообще для любых предложений, потому что мне нравится работать в футболе. Я не склонен к эфемерным вещам. Надо судить по фактам. Придет предложение — я буду его рассматривать", — заявил Яровинский.