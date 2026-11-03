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Яровинский заявил о готовности вернуться в ЦСКА и вспомнил об отказе клубу

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский признался, что готов вновь работать в московском клубе, если получит соответствующее предложение.
Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"
44-летний функционер рассказал, что сохранил теплые воспоминания о работе в ЦСКА. По его словам, армейцы уже пытались вернуть его в 2023 году, однако тогда он не смог принять приглашение из-за работы в "Рубине".

"Конечно, я готов вернуться, если меня позовут. Я открыт вообще для любых предложений, потому что мне нравится работать в футболе. Я не склонен к эфемерным вещам. Надо судить по фактам. Придет предложение — я буду его рассматривать", — заявил Яровинский.

При этом специалист подчеркнул, что пожелания болельщиков не означают заинтересованности руководства клуба. Он отметил, что у ЦСКА может быть собственное видение кадровых вопросов.

Яровинский занимал должность спортивного директора армейцев с 2014 по 2017 год. Этот период он считает одним из наиболее успешных в своей карьере.

Источник: "Чемпионат"

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