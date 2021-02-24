Также ранее стало известно, что состав "быков" может пополнить голкипер "Ростова" Егор Бабурин.
Напомним, что Адамов является воспитанником академии "Краснодара". В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провел 15 матчей за "Краснодар-2" в Футбольной Национальной Лиге, пропустив в них 19 голов. В 6-и встречах ему удалось оставить ворота своей команды в неприкосновенности.
Источник: "Чемпионат"
"Сочи" может приобрести вратаря "Краснодара"
Вратарь "Краснодара" Денис Адамов близок к переходу в "Сочи".
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
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