Экс-защитник "Спартака" Таски: Промес будет важен в борьбе за победу в чемпионате

Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски высказался о возвращении в стан красно-белых полузащитника Квинси Промеса.
Фото: ТАСС
"Я думаю, что Промес — это большой трансфер для "Спартака" и РПЛ. Он очень хорошо знает клуб и лигу.

Все знают, сколько голов и передач он сделал за клуб в свой первый раз в "Спартаке". Так что если он будет в форме и готов играть, то он будет непосредственно очень важен для клуба в борьбе за победу в чемпионате", - приводит слова Таски Sport24.

Напомним, что немецкий футболист перешел в "Спартак" в 2013 году из "Штутгарта". Годом позже к команде присоединился Промес. Оба игрока являются чемпионами России сезона-2016/2017 и обладателями Суперкубка страны.

О возвращении Промеса в "Спартак" из "Аякса" было официально объявлено 24 февраля. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Ожидается, что 25 февраля Квинси пройдет медицинское обследование в Москве, после чего подпишет контракт с красно-белыми.

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Теги: Спартак Промес Таски
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