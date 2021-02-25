"Педро Роша переведен во вторую команду. С ней он будет тренироваться и готовиться к матчам ФНЛ. Его будущее станет известно позже", - сказал Антон Фетисов, занимающий пост главы департамента по связям с общественностью "Спартака".
Напомним, ранее "Спартак" исключил Рошу из заявки на оставшуюся часть нынешнего розыгрыша РПЛ. Бразильский нападающий вернулся в московский клуб в январе после аренды во "Фламенго".
Источник: Спорт-Экспресс
В "Спартаке" высказались о будущем Педро Роши
В "Спартаке" высказались о будущем форварда команды Педро Роши после исключения игрока из заявки на РПЛ.
Фото: "Спартак"
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