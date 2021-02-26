Гунько: Рондон — один из сильнейших нападающих РПЛ

Бывший главный тренер "Спартака" и "Химок" Дмитрий Гунько, ныне возглавляющий армянский клуб "Ноа", поделился мнение о форварде ЦСКА Саломоне Рондоне.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, что ранее 31-летний венесуэлец выступал за "Зенит" и "Рубин".

"Рондон — хороший игрок, насколько я помню по его выступлениям в "Рубине" и "Зените". Один из сильнейших нападающих нашего чемпионата. Если бы не лимит, то он бы не ушел в свое время, так что для ЦСКА он должен стать усилением", - приводит слова Гунько "Матч ТВ".

"Армейцы" подписали с Рондоном арендное соглашение до конца нынешнего сезона.

Сегодня, 27 февраля, ЦСКА на выезде сыграет с "Локомотивом" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.

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Теги: Гунько Рондон ЦСКА
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