Напомним, что ранее 31-летний венесуэлец выступал за "Зенит" и "Рубин".
"Рондон — хороший игрок, насколько я помню по его выступлениям в "Рубине" и "Зените". Один из сильнейших нападающих нашего чемпионата. Если бы не лимит, то он бы не ушел в свое время, так что для ЦСКА он должен стать усилением", - приводит слова Гунько "Матч ТВ".
"Армейцы" подписали с Рондоном арендное соглашение до конца нынешнего сезона.
Сегодня, 27 февраля, ЦСКА на выезде сыграет с "Локомотивом" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.
Гунько: Рондон — один из сильнейших нападающих РПЛ
Бывший главный тренер "Спартака" и "Химок" Дмитрий Гунько, ныне возглавляющий армянский клуб "Ноа", поделился мнение о форварде ЦСКА Саломоне Рондоне.
Фото: ПФК ЦСКА
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