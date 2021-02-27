Тренер "Сочи" Федотов: Заболотный поверил в себя, вызов в сборную его окрыляет

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов после победного матча 20-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (4:0) высказался об игре нападающего "южан" Антона Заболотного.

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"Заболотный поверил в себя, у него появилась уверенность в своих силах, окрыляет его и вызов в сборную России. У него есть желание прогрессировать и желание доказать самому себе", - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, что 29-летний игрок отличился голом во встрече с "Арсеналом". Для Заболотного забитый мяч в ворота тульской команды стал пятым в сезоне РПЛ. Антон повторил свой личный рекорд, который был установлен в сезоне-2019/2020.



В ноябре форвард получил приглашение в сборную России на матчи группового этапа Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5). Обе игры Заболотный начинал с первых минут.