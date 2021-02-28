Августиняк: впервые в жизни забил два мяча в одном матче, рад этому событию

Полузащитник "Урала" Рафал Августиняк, оформивший дубль в матче 20-го тура РПЛ против "Краснодара" (2:2), поделился эмоциями после игры.

Фото: ФК "Урал"