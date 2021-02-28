Августиняк: впервые в жизни забил два мяча в одном матче, рад этому событию

Полузащитник "Урала" Рафал Августиняк, оформивший дубль в матче 20-го тура РПЛ против "Краснодара" (2:2), поделился эмоциями после игры.
Фото: ФК "Урал"
"Дня нас это была очень тяжёлая встреча, так как это первый официальный матч в этом календарном году. "Краснодар" же отыграл уже три встречи. "Урал" плохо начал игру, но мы собрались и забили сопернику два гола. Увы, но в конце мы упустили победу, позволив "Краснодару" сравнять счёт. Два гола? Знаете, я показал не лучший свой футбол. Я впервые в жизни забил два мяча в одном матче, поэтому рад данному событию. "Краснодар" действовал очень высоко, прессинговал нас", - сказал Августиняк.

Матч 20-го тура Российской Премьер-лиги "Краснодар" - "Урал" закончился со счетом 2:2. "Быки" открыли счет в этом матче - на 13-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов. Еще в первом тайме "Краснодар" остался в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил защитник Игорь Смольников. В начале второго тайма дубль Рафала Августиняка вывел вперед "Урал", но за несколько минут до конца Реми Кабелла позволил "Краснодару" после этого матча пополнить очковый багаж на одно очко.

Рафал Августиняк был признан лучшим игроком этой встречи.

"Урал" идет на 12-м месте, имея в активе 22 очка.

"Краснодар" делит 7-9-е место с "Локомотивом" и "Рубином", у команд набрано по 31 очку.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Августиняк Урал Краснодар
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