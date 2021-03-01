— Роман сказал мне, что пока не хочет играть в России. Может быть, потом что-то поменяется, но пока нет. Он еще находится в России, зарубежные предложения мы с ним пока не обсуждали. Наверное, это ближе к лету, — цитирует Трабукки "СЭ".
33-летний Еременко выступает в России с 2011 года. Сначала он начинал карьеру в "Рубине", затем у него был опыт игры в ЦСКА и "Спартаке", а с января 2019 по январь 2021 года финн выступал за "Ростов", который покинул по взаимному согласию сторон.
Сегодня сообщалось, что "Сочи" могут пригласить игрока.
Агент Еременко: Роман пока не хочет играть в России
Марко Трабукки, агент финского полузащитника Романа Еременко, высказался о судьбе карьеры футболиста.
Фото: ФК "Ростов"
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