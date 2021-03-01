— ЦСКА взял Рондона, статусного для нашего чемпионата игрока. Уверен, он поможет. Это не Гайч, Рондон наш чемпионат знает, знает, куда попал и чего от него ждут, — цитирует Евсеева "Чемпионат".
31-летний Рондон арендован армейским клубом у "Далянь Про" на полгода. Венесуэлец успел дебютировать за команду в игре 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:2).
22-летний Гайч арендован итальянским "Беневенто" на полгода.
Евсеев: Рондон поможет ЦСКА, это не Гайч
Российский тренер Вадим Евсеев считает, что нападающий Саломон Рондон поможет ЦСКА больше, чем Адольфо Гайч.
Фото: ПФК ЦСКА
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