Евсеев: Рондон поможет ЦСКА, это не Гайч

Российский тренер Вадим Евсеев считает, что нападающий Саломон Рондон поможет ЦСКА больше, чем Адольфо Гайч.
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА взял Рондона, статусного для нашего чемпионата игрока. Уверен, он поможет. Это не Гайч, Рондон наш чемпионат знает, знает, куда попал и чего от него ждут, — цитирует Евсеева "Чемпионат".

31-летний Рондон арендован армейским клубом у "Далянь Про" на полгода. Венесуэлец успел дебютировать за команду в игре 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:2).

22-летний Гайч арендован итальянским "Беневенто" на полгода.

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Теги: ЦСКА Евсеев Рондон Гайч
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