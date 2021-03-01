Худяков: деньги от РФС "Тамбов" получит в марте

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил, что пока клуб не получил денежных средств со стороны РФС.
Фото: ФК "Тамбов"
"Деньги на счет "Тамбова" от РФС пока не поступили. Но могу точно сказать, что в марте они поступят и мы начнем погашение долгов перед игроками", - сказал Худяков.

Напомним, ранее стало известно, что "Тамбов" получит 51 млн рублей от РПЛ. Как сообщают СМИ, РФС готов выделить еще 150-200 млн рублей тамбовской команде.

В "Тамбове" сложная финансовая ситуация. Команда была на грани снятия с розыгрыша РПЛ и Кубка России. Долги клуба по зарплате составляют порядка 200 млн рублей.

"Тамбов" проиграл в первых двух матчах 2021 года. 21 февраля в рамках 1/8 финала они уступили "Локомотиву" (0:3), 26 февраля в 20-м туре РПЛ "волки" проиграли "Ротору" (1:3). Тамбовчане идут на последнем, 16-м месте, имея в активе 13 очков.

Источник: Sport24

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Теги: Худяков Тамбов
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