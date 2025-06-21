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Тарханов назвал оптимальных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА вместо Челестини

Футбольный тренер Александр Тарханов поделился своим мнением, кого следовало назначить главным тренером московского ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
— Кто по-вашему был оптимальной кандидатурой?

— Игнашевич, или Березуцкий. Армейские, достаточно хороший тренерский опыт уже имеют.

20 июня московский ЦСКА сообщил о назначении на пост главного тренера команды швейцарского специалиста Фабио Челестини. 49-летний швейцарец и столичный клуб заключили друг с другом контракт по схеме "2+1".

Источник: LiveSport.ru

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