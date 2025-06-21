— Кто по-вашему был оптимальной кандидатурой?
— Игнашевич, или Березуцкий. Армейские, достаточно хороший тренерский опыт уже имеют.
20 июня московский ЦСКА сообщил о назначении на пост главного тренера команды швейцарского специалиста Фабио Челестини. 49-летний швейцарец и столичный клуб заключили друг с другом контракт по схеме "2+1".
Источник: LiveSport.ru
Тарханов назвал оптимальных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА вместо Челестини
Футбольный тренер Александр Тарханов поделился своим мнением, кого следовало назначить главным тренером московского ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"